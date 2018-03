Si è spenta Rosy Guarnieri, Fontana e Corso: «Grande esempio di impegno in politica»

Liguria - «La scomparsa di Rosy Guarnieri è per tutta la Lega un grande dolore, ma il suo esempio è stato e rimarrà un faro per tutte le donne che sono impegnate in politica e nelle istituzioni»: lo dichiarano Lorella Fontana, capogruppo in Comune a Genova della Lega, e Francesca Corso, consigliere comunale della Lega e presidente della Commissione Pari opportunità in Comune a Genova esprimendo, a nome di tutto il gruppo consiliare, cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'ex sindaco di Albenga.



«Aver potuto conoscere Rosy – dicono Fontana e Corso – e aver con lei condiviso tante battaglie sul territorio è per noi un onore. Il suo impegno in ogni campagna elettorale, anche in quella recente delle Politiche, nonostante le già precarie condizioni di salute, è stato quello di una grande guerriera, di una grande donna che ha sempre difeso le proprie idee, il proprio territorio e i propri concittadini, che l'hanno sempre ricambiata con grande affetto. Senza quote rosa, in anni in cui erano davvero poche le donne che si distinguevano in politica, Rosy si è saputa affermare per carattere, forza e determinazione, vincendo battaglie che devono essere di esempio per tutti. Anche la sua lotta contro la malattia, senza ostentazioni, ma con grinta, dignità e coraggio resterà indelebile ricordo e un inno alla vita per tutti noi».