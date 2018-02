Tosi (M5S): «Un consorzio su tre non trasmette le somme alla Regione»

Liguria - «Ci voleva un’interrogazione del MoVimento 5 Stelle per scoprire quello che l’assessore Mai avrebbe già dovuto sapere e conoscere da tempo: nel 2016 appena 1/3 dei consorzi liguri dei fungaioli hanno trasmesso regolarmente le somme incassate ogni anno dalla vendita dei tesserini per la raccolta dei funghi. Nel complesso, da quando la legge è entrata in vigore, solo la metà dei consorzi hanno rendicontato le somme introitate, in barba alle norme in materia che li obbliga alla massima trasparenza sui guadagni»: così Fabio Tosi, portavoce MoVimento 5 Stelle Liguria.



«L’Unione fungaioli italiani stima che la cifra complessiva non dichiarata dal 2014 si aggiri tra i 300 e i 400mila euro. Che fine hanno fatto quei soldi? Come sono stati effettivamente impiegati? Quanti di quei denari sono stati effettivamente utilizzati per gli oneri di sfruttamento previsti dalla stessa legge, come la cura dei boschi e il rifacimento dei sentieri?».



«L’assessore Mai - continua Tosi -, replicando alla nostra interrogazione, si è difeso sostenendo che la legge è scritta male e risulta di difficile interpretazione. Bene, ma se davvero fosse così, è ancora più grave che fino a questo momento il suo assessorato non sia intervenuto in sede legislativa e abbia accettato passivamente una violazione della legge. Non possiamo accettare l’ennesimo scaricabarile sulle Giunte precedenti: Toti ha scavallato abbondantemente la metà del mandato, è ora che cominci ad assumersi le proprie responsabilità. Fino a quando la norma esisterà, andrà rispettata: se i cittadini che vogliono andare a funghi sono obbligati ad acquistare un tesserino (pena pesanti sanzioni), pretendiamo che i consorzi rispettino i parametri e i vincoli di trasparenza previsti dalla legge regionale, a cominciare proprio dagli oneri di sfruttamento dei boschi. È ora che si facciano rispettare le regole e vigileremo sull’impegno assunto in questo senso dall’assessore Mai di fronte ai cittadini. Resta il fondato sospetto che, se il MoVimento 5 Stelle non avesse sollevato il caso, Mai starebbe ancora facendo sogni profondi e la vicenda non sarebbe mai stata resa pubblica».