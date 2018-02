Toti ammette: «Giampedrone? Sarà il bastone della mia vecchiaia»

Il governatore della Regione Liguria è stato ospite di 'Un giorno da pecora'

Liguria - Divertito, abbottonato ma non troppo e benedetto dai fausti auspici del Mago Otelma, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti un paio d'ore fa ha lasciato gli studi di Radio Uno dopo aver partecipato alla storica trasmissione 'Un giorno da pecora', ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.



Tra i temi trattati, le candidature liguri alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. "Giampedrone? Mai stato tra candidabili, è il mio bastone della vecchiaia, me lo tengo stretto", ha subito precisato il governatore. Che ha osservato: "Con la Lega e gli altri alleati in Regione abbiamo fatto un ragionamento per proporre un quadro di candidati equilibrato, che proponeva nomi forti dove siamo più deboli, visto che mettere i nomi forti dove siamo forti è inutile. A Roma hanno preso decisioni diverse, benché non prive di ragionevolezza, sulle quali mi sono confrontato con Niccolò Ghedini. Comunque la Liguria è ben rappresentata, ci sono candidati come il capogruppo di Forza Italia in Regione (Angelo Vaccarezza, ndr) e il vice sindaco della Spezia (Manuela Gagliardi, ndr), nomi scelti in base a nostri suggerimenti e di cui siamo contenti. Rammarico? Più che altro talvolta ascoltare di più chi conosce i territori evita di compiere errori. E noi la Liguria abbiamo dimostrato di conoscerla bene, la stiamo cambiando. Al mio arrivo il 30 per cento dei liguri era amministrato da sindaci di centrodestra, ora siamo all'83 per cento".



E' arrivata anche una puntura al Pd. "L'Italia rischia di essere l'unico paese dove i parlamentari scelgono gli elettori, non il contrario. Il ministro Andrea Orlando, spezzino, è stato candidato in Emilia invece che a Spezia. Tra l'altro la scelta di tutti questi big per colleghi facili, dove ci sono elettori più accondiscendenti, non mi fa vedere tutta questa...biggeria. Se uno è big scende in campo dove il partito ha più bisogno di convincere gli elettori".