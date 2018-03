Toti scarica Scajola: «Lui sindaco a Imperia? Scelta mai discussa nella coalizione»

Liguria - «Nessuno rompe nulla, la Lega ha espresso il suo parere su una candidatura, quella di Claudio Scajola che legittima, ma personale e mai discussa all’interno della coalizione, con le segreterie regionali o provinciali dei partiti»: lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a Palazzo Ducale a margine della pestata collettiva in vista delle elezioni in programma a Imperia.



Corsa - «Scajola ha deciso, a prescindere dall’appoggio dei partiti, di lanciare la sua candidatura. Assolutamente legittima, ma nessuno può imporre una candidatura a chi la pensa diversamente. Io credo che la Lega abbia detto delle cose serie e condivisibili – ha proseguito Toti - Senza polemiche e con tutto il riconoscimento e la legittimità di ogni cittadino che si vuole candidare. Credo si debba seguire il percorso che ci ha dato fortuna e che i liguri hanno apprezzato negli ultimi due anni e mezzo, ovvero, sedersi attorno a un tavolo per cercare un candidato che soddisfi tutte le sensibilità della coalizione, come abbiamo fatto in tutte le città».



Decisione - «Così faremo su Imperia e personalmente seguirò quello che ho sempre fatto, facendo quel poco di regia che riusciremo a fare. Sono convinto che troveremo un buon candidato unitario per Imperia. Tutti possono candidarsi, nessuno può dire o prendete me o me ne vado con il pallone, nè tanto meno può imporsi a partiti o movimenti che legittimamente hanno idee differenti. Credo che Forza Italia sia un grande partito, che all'interno ci sia un minimo comune multiplo e tante sensibilità diverse oltre tante ambizioni. Ci confronteremo con Forza Italia, così come ci confronteremo con la Lega, con Fratelli d'Italia e con le liste civiche che vorranno aggregarsi a questa avventura. Questo è il percorso».



Cammino - Toti ha poi ribadito una concetto: «Avevo detto a Claudio Scajola tempo fa che ritenevo avventata una sua candidatura contro ogni percorso fino ad oggi seguito. Lui è un uomo di partito, conosce bene quali sono i percorsi in cui si costruisce una candidatura, non è stato fatto questo. Claudio vuole correre per la sua città, è un gesto anche apprezzabile come cittadino, ma questo non può costringere alla coalizione del centrodestra ad accettare la regola "o mangi questa minestra, o salti dalla finestra"».