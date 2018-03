Toti sul Governo: «Intesa con il M5S? Non proficua»

Liguria - «Vedo moltissime differenze tra la coalizione di centrodestra e il M5S, dalle infrastrutture alla competitività del Paese, dall'abbattimento delle tasse al reddito di cittadinanza, fino allo ius soli, l'immigrazione, i rapporti con l'Europa, un Governo tra forze così diverse non credo che sarebbe né utile né proficuo per il Paese, credo che nessuno lo pensi»: così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta l'altolà di Berlusconi a Salvini ad alleanze con il M5S.



Futuro al Governo - «Un'altra cosa è un civile e urbano dialogo sulle istituzioni di garanzia, come le Camera, un domani il presidente della Repubblica, tutte le Authority di garanzia su cui i partiti devono imparare a dialogare civilmente tra loro - sottolinea Toti - Una cosa è l'azione di governo in cui temo non ci sia nessun contatto tra centrodestra e M5S, altra cosa è il dialogo istituzionale. Verso il Pd vale ciò che ho detto per il M5S».