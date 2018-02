Liguria - «Il ministro Lorenzin non ha riconosciuto niente in più alla Liguria. Il Fondo Sanitario nazionale è diminuito, in quanto ripartito al netto dei costi per i vaccini, dei nuovi Lea e dei farmaci innovativi»: lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale.



«L'aumento delle risorse riconosciute alla Regione Liguria è frutto della trattativa in Conferenza delle Regioni dove è stato riconosciuto il rispetto dei lea nell'erogazione dei servizi ed il controllo della spesa farmaceutica convenzionata»