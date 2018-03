A Chiavari il Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Scherma

Liguria - La FIS Federazione Italiana Scherma, ha chiesto al Maestro Giovanni Falcini e alla Chiavari Scherma di organizzare il prossimo Consiglio Nazionale Federale a Chiavari, il 14 e 15 Marzo.

La riunione dei massimi organi federali della Federazione, si terrà nella città del Tigullio che storicamente è stata la prima partner della FIS e ha con essa un rapporto consolidato dall’organizzazione di manifestazioni schermistiche ad alto livello, culminate con il Campionato del Mediterraneo di Scherma nel 2014 ed i recenti Campionati Europei Master, che hanno portato un numero incredibile di partecipanti e migliaia di presenze sul territorio, provenienti da tutta Europa.



A margine di questo evento e in concomitanza dei Prossimi Europei di Scherma Under 20 che si svolgeranno in Russia a Sochi dal 2 all’11 marzo, per la Chiavari Scherma è arrivata la notizia che il selezionatore delle Nazionali di Spada, Sandro Cuomo, ha scelto come riserva agli Europei l’atleta di punta della Società verdeblu, Andrea Vittoria Rizzi.

Andrea ha ricevuto la convocazione in Nazionale, come già altre volte le è successo in questi mesi, a riprova dell’ottimo lavoro svolto dai Maestri Giovanni e Giacomo Falcini, che da anni la accompagnano in un percorso di crescita e che l’ha sempre vista, fin da bambina, nella top ten delle migliori spadiste italiane. Una convocazione di grande prestigio che mancava alla Chiavari Scherma dall’ultima presenza agli Europei di Davide Massera.

Una crescita che quest’anno si è palesata con le vittorie, nella prima prova Giovani di Ravenna e nel Circuito Europeo Under 23 a Busto Arsizio, vittorie inframmezzate dall’ottimo 8° posto in Coppa del Mondo a Udine.



Un momento di forma tecnico e mentale che ha portato dopo le prime 2 prove di categoria la giovane spadista al primo posto Giovani in virtù degli ottimi risultati maturati nelle gare svolte. Solo la fortissima campionessa del mondo in carica Federica Isola è riuscita a fermare Andrea nella 2° prova che si è svolta a Roma nel fine settimana appena passato, con il risultato di 15:13.



Il panorama della Spada Femminile in Italia è ad altissimo livello, nei primi 3 posti del Ranking mondiale attualmente ci sono le compagne di Nazionale di Andrea che, con impegno e determinazione, sta cercando di imporsi all’attenzione del CT fornendo prove di spessore anche in campo internazionale, un’attenzione che è arrivata con diverse convocazioni nelle gare di Coppa del Mondo e ora come prima riserva ai prossimi Campionati europei, un esempio anche per i piccoli atleti della Chiavari Scherma compagni di sala di Andrea, con il duro lavoro quotidiano in pedana nessun risultato è precluso.