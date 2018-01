Acampora: «Affrontare lo Spezia sarà molto emozionante»

Liguria - Lunedì sera andrà in scena il sentito derby tra Virtus Entella e Spezia, una partita particolare, ancor di più per Gennaro Acampora, freschissmo ex, visto che solo poco più di due settimane fa vestiva ancora la maglia bianca, prima di passare in prestito in quel di Chiavari. Il calciatore napoletano si è confidato ai microfoni di Entellatube. Doverosa la domanda su cosa l'abbia spinto ad allontanarsi per la seconda volta, la prima volta la stagione scorsa a Perugia, dalla sua società d'appartenenza: “Mister Gallo ha fatto delle scelte che rispetto, anche se pensavo di meritare qualche minuto in più”.



Una partita che, ovviamente, avrà un sapore del tutto particolare. “Come l'anno scorso a Perugia, affrontare lo Spezia sarà molto emozionante – continua il centrocampista – del resto sono 8 anni che sono di loro proprietà. Sarà una partita dura, sicuramente la metteranno sul piano fisico. Hanno una grande difesa, però ce la metteremo tutta per metterli in difficoltà. Dobbiamo cercare di riprenderci dalla sconfitta subita col Foggia e continuare il nostro cammino cercando di ottenere più punti possibili”.