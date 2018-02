Aglietti: «Spezia rinforzato, ma voglio un´Entella libera mentalmente»

Liguria - «Con il diminuire delle partite a disposizione, ognuna assume una grande importanza. A maggior ragione quella di lunedì: ci tengono molto i tifosi e ci teniamo anche noi. Pertanto vogliamo regalare al pubblico una soddisfazione e cancellare le ultime due partite, che non sono state soddisfacenti per noi»: Alfredo Aglietti, mister della Virtus Entella affida ai microfoni del sito ufficiale della società le sue considerazioni in vista del posticipo di lunedì sera al Comunale di Chiavari.



Avversario - Aglietti ha poi parlato dello Spezia: «Era una squadra competitiva anche prima, come testimonia la classifica: Gallo sta facendo davvero un buon lavoro. Dopo il mercato estivo - ammette Aglietti - la squadra sembrava ridimensionata, ma la società ha condotto un mercato di gennaio da protagonista. Ma al di là degli avversari, per i quali nutriamo il massimo rispetto, devo guardare alla prestazione della mia squadra: dobbiamo puntare a fare la partita, a entrare in campo col piglio giusto, capire i tempi gara, soffocare le loro fonti di gioco. Dobbiamo giocare bene, voglio una squadra più sbarazzina, meno preoccupata e libera mentalmente, senza tensione e paura. Altrimenti non esprimiamo i nostri valori».