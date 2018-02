Al via il 6° Premio Fotografico «Stelle nello Sport-Carlo Nicali»

Liguria - Scatta oggi la sesta edizione del Premio Fotografico di Stelle nello Sport, anche quest’anno legato al ricordo di Carlo Nicali, storico presidente del Coni Genova scomparso nel 2012. Il Premio, promosso sotto l'egida di Coni Liguria, Coni Genova, Ansmes, Panathlon, Ussi e Miur, si pone l’obiettivo di mettere in rilievo tutti i valori dello Sport attraverso uno scatto. Oltre 1800 le foto raccolte nelle prime cinque edizioni, segnale dell’apprezzamento del pubblico verso un’iniziativa che permette anche di valorizzare, attraverso un’ampia rassegna fotografica, numerose discipline sportive colte in vari momenti (gara, allenamento, premiazione..:) e stati d’animo (gioia per una vittoria, delusione per una sconfitta…). Non solo, quindi, l’eccellenza della massima espressione agonistica ma anche e soprattutto l’attività giovanile e scolastica.



Da oggi sino a giovedì 12 aprile (ore 12) sarà possibile partecipare al Premio Nicali inviando le proprie foto. Ciascun partecipante potrà caricare la propria foto all’interno dell’evento FB o pubblicare la foto su Instagram taggando stellenellosport e usando hashtag #PremioNicali oppure inviandola tramite email all’indirizzo foto@stellenellosport.com.



Da venerdì 13 aprile scatterà poi la fase di votazione sulla pagina FB. Le 20 foto che avranno ottenuto i maggiori "like" alla data del 30 aprile saranno premiate e costituiranno la speciale "mostra fotografica" nella scenografia del Galà delle Stelle nello Sport e poi saranno esposte nella sede del Palazzo delle Federazioni, proprio nella Sala intitolata allo storico presidente Nicali. La cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito della Festa dello Sport sabato 19 maggio alle 11:30 sul palco di piazzale Mandraccio. Ogni autore sarà premiato con uno splendido kit firmato Stelle nello Sport. La giuria di qualità selezionerà tra le venti opere quella che sarà eletta per il 2018 e all’autore sarà omaggiata un Viaggio Grandi Navi Veloci con partenza da Genova per la Sardegna o la Sicilia (cabina per 4 persone e passaggio auto). All’autore della seconda foto sarà omaggiato un Viaggio con Genova Rent (meta a scelta in catalogo) con buono del valore di 200 euro. All’autore della terza foto sarà omaggiata una videocamera sportiva.