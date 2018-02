Aperta la stagione ligure Gold: doppietta Auxilium, bene Andrea Doria e Canaletto

Liguria - Ieri, a Torino, si è aperta la stagione agonistica Gold per la ginnastica artistica femminile con la 1a prova del Campionato Individuale Allieve.



Nella categoria A1 (2009) vittoria di Iside Cirronis del Canaletto che con punti 57,825 la spuntava su Atena Cacace dell' Andrea Doria (p. 57,475) dopo un bel testa a testa.



Al terzo posto Linda Scorza della Riboli col punteggio di 53,300, 4a Carlotta Rossi Savonese con p. 53,025. A seguire Anna Materni Rubattino, 6a Sara Scelsi Andrea Doria, 7a Federica Giambruno Riboli, 8a Giorgia Fazzari A. Doria, Emma Piovano e Agnese Frediani della Savonese e Ginevra Lume Calassanzio.



Nelle A2, anno di nascita 2008, primo posto per Aurora Pessagno dell'Auxilium che col punteggio di 78,75 relegava sul secondo gradino del podio Ludovica Wernitzing della Rubattino ferma a quota 76,25. Terzo posto per Eleonora Revello Savonese (p. 70,825) e al 4° Zoe Frisina A. Doria con punti 68,85. Seguono: Gaia Castellano canaletto, Nicole Negro Savonese, Elisa Ubaldi Rubattino, Elisa De Cesare Canaletto, Chiara Ghidini S. Michele, Chiara Dellepiane Calassanzio e Aurora Pagano S. Michele.



Netta vittoria nelle Allieve 3 per Giada D'Izzia dell'Auxilium col punteggio di 83,75. Argento per Charlotte Grabinski della Savonese con punti 76,80 e bronzo per Sveva Anelli della Rubattino con p. 68,15. Quarto posto per Giada Luchetta della Riboli davanti a Corevi Sofia S. Michele.



Tra le A4 infine primo posto per Sara Demartini dell'Andrea Doria con punti 66,90, seconda Aurora Tuninetti Auxilium p. 61,20, 3a Eunice Stefanizzi della Savonese con p. 60,70 e al quarto posto Giulia Lanata Rubattino (p. 60,25).