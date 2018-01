Liguria - Cambia il roster della Pro Recco per campionato e Coppa Italia: dalla prima partita del girone di ritorno, la trasferta a Savona, Aleksandar Ivovic sostituirà Dusan Mandic che, pertanto, giocherà solamente le gare di Champions League.



«Abbiamo preso questa decisione per riequilibrare la rosa dal punto dei vista dei ruoli in seguito all'assenza per l'intera stagione di Sukno - spiega mister Vujasinovic - Ringrazio Mandic per aver compreso la scelta dimostrando una maturità non comune nei ragazzi della sua età».