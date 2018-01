Champions League, a Novara la prossima partita casalinga della Pro Recco

Liguria - Portare i grandi campioni e il brand Pro Recco nelle realtà che hanno fame di pallanuoto, alimentate da società appassionate e competenti che ogni giorno lavorano per far crescere questo sport a riflettori spenti. La Champions League biancoceleste diventa itinerante per la prima volta nella storia di questa competizione. Il navigatore di Tempesti e compagni è già programmato con l'indirizzo della piscina del Terdoppio di Novara: è lì che la Pro Recco sfiderà lo Spandau Berlino mercoledì 7 febbraio alle ore 20.30. Lo farà grazie alla collaborazione con la Waterpolo Novara, club affiliato alla Pro Recco Academy che da settimane, ormai, lavora per ospitare il gotha della pallanuoto nella città piemontese.



"Le partite di Champions League della Pro Recco sono diventate un evento da esportare - sottolinea il presidente Maurizio Felugo - far conoscere il nostro sport attraverso gare di tale caratura è la miglior promozione possibile per la pallanuoto. Dobbiamo aprirci al pubblico, farci conoscere, regalare emozioni. A Novara andiamo con questa mission, consapevoli dell'impegno organizzativo ma altrettanto certi che vedere la felicità dei più giovani al termine delle nostre partite ripaga ogni sforzo. Ringrazio la Len per averci concesso questa fantastica opportunità".



"Come WP Novara siamo straorgogliosi di ospitare la Pro Recco nella nostra città - aggiunge Alberto Rognoni, vice presidente della WP Novara -. Con l'occasione di questo importante incontro, al pomeriggio, vogliamo organizzare un torneo Academy a cui parteciperanno le squadre di Liguria, Novara e Torino. Per i piccoli pallanuotisti sarà un ulteriore momento di crescita e confronto a poche ore dall'ingresso in acqua dei loro beniamini. Da oggi si corre per preparare l'arrivo dei giocatori in città".



"Siamo orgogliosi di poter accogliere nella nostra città, anche se solo per una sera, una delle squadre più gloriose del panorama nazionale e internazionale di uno sport, la pallanuoto, che ha dato e continua a dare grandi gioie a noi italiani - sottolinea il sindaco di Novara Alessandro Canelli -. La Pro Recco regalerà una notte di grande pallanuoto alla città e credo sia un evento in grado di valorizzare al meglio l'attività impagabile che svolge sul territorio la Waterpolo Novara, con la sua grande attenzione allo sport di base. In bocca al lupo ai nostri ospiti, dunque, sperando di portare fortuna e di accompagnarli in una nuova impresa sportiva. Con l'auspicio che possano tornare nel futuro prossimo a essere nostri graditissimi ospiti".