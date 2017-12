De Luca e La Mantia, l´Entella torna al successo

Liguria - Torna al successo la Virtus Entella che al Comunale batte il Novara 2-1 grazie alle reti di De Luca e La Mantia. Per gli ospiti in rete Dickmann.



Parte forte l’Entella che al 10’ del primo tempo ha l’occasione di andare in vantaggio con Di Paola ma Montipò in tuffo devia. Al 13’ ecco il vantaggio del Novara con Dickmann che con un tocco sotto batte Paroni. I padroni di casa tentano una reazione con Eramo ma il suo tiro finisce fuori. Poi il Novara controlla concedendo poco all’Entella. Nella ripresa gli uomini allenati da Aglietti pareggiano con una mezza girata di De Luca e vanno in vantaggio con La Mantia bravo ad anticipare il suo difensore e a battere Montipò. Il Novara poi resta in 10 per l’espulsione di Da Cruz per doppia ammonizione. Finisce qui, l’Entella chiude il 2017 a 24 punti. Alla ripresa del campionato i chiavaresi faranno visita al Perugia, il match si disputerà alle 15.



Il tecnico dell’Entella, Afredo Aglietti, ha dichiarato: «Era importante vincere, perché arrivavamo da due sconfitte e poi perchè il gruppetto lì davanti andava ripreso il prima possibile. Non sono mai mancate le prestazioni ma la vittoria dà un altro sapore a tutto. Paroni? Ci ho pensato tanto perchè cambiare il portiere non è mai semplice. E’ stato un normale avvicendamento come può essere di un altro calciatore anche se il portiere è un ruolo molto particolare. Iacobucci ha vissuto due partite un po’ particolari e non volevo caricarlo di eccessive responsabilità visto che c’è la sosta di mezzo. Serviva anche un giocatore con la testa sgombra e alla fine è andata bene. Non avevo dubbi su Andrea è un simbolo di questa squadra ed è un esempio per tutti».