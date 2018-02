Liguria - Brutto ko casalingo da parte della Virtus Entella contro il Cittadella. Al Comunale gli ospiti vincono 1-0 con una rete realizzata nel primo tempo di Arrighini. I padroni di casa nella ripresa tentano il tutto per tutto per pareggiare senza però riuscirci.



A fine gara il commento del tecnico dei chiavaresi Alfredo Aglietti che punta il dito sulla direzione di gara dell’arbitro: «Ci sono stati negati due rigori, adesso basta meritiamo rispetto. Non è la prima volta che succedono queste cose a Chiavari. Al di là di tutto mi spiace perché il primo tempo non è stato giocato all’altezza mentre il secondo sì».



L’Entella ferma al quintultimo posto sabato pomeriggio alle 15 se la vedrà contro il Brescia in un altro scontro diretto fondamentale per la salvezza.