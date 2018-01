Il cognato di Icardi in serie D: ecco dove gioca

Liguria - Si sono conosciuti al Grande Fratello, versione argentina, e non si sono più lasciati. Ivana Icardi, sorella di Mauro, e Luis Fabian Galesio fanno coppia fissa da tempo. Lui di mestiere fa l’attaccante, come suo fratello, e come lui giocherà in Italia, ma all’Argentina, squadra di Serie D. Per qualche giorno era stato in prova alla Juve Stabia, la squadra di Lega Pro allenata da Ciro Ferrara che poi ha preferito non prenderlo.



Luis Fabian Galesio, il cognato di Mauro Icardi, è arrivato in città ieri, accompagnato ad Arma di Taggia dalla sorella del centravanti nerazzurro. attaccante classe ’93 sembrerebbe pronto a vestire la maglia rossonera: a mancare è solo il transfer per l’approdo in rossonero dell’ex squadra in cui militava: l’Arsenal Sarandi, squadra della massima divisione argentina.

Se ciò avvenisse si tratterebbe di un Innesto di spessore per l’attacco di mister Casu, presente insieme alla dirigenza all’incontro con il prossimo, tempi della burocrazia permettendo, numero nove rossonero.