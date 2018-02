L´ 11 febbraio la 55°edizione del Trofeo Laigueglia

Liguria - Si correrà l'11 febbraio il Trofeo Laigueglia, giunto quest'anno alla 55° edizione. Una "classica" del ciclismo, prima gara della stagione, che da quest'anno è gemellata con il Giro dell'Appennino. Nasce infatti il Challenge Liguria, che mette in palio una maglia-premio che andrà al concorrente che avrà ottenuto il miglior piazzamento complessivo in entrambe le corse.



Si tratta di una gara di grande tradizione e prestigio, il cui Albo d'oro è ricco dei più grandi nomi del ciclismo del XX secolo, da Saronni a Merckx, da Gimondi a Moser. Una gara che rappresenta una grande occasione di promozione del territorio: la competizione si svolge infatti tra alcuni dei più bei borghi del ponente ligure, e la stessa Laigueglia fa parte del circuito dei Borghi più belli d'Italia.



Il percorso ricalca quello delle ultime edizioni, ma propone una novità fondamentale negli ultimi chilometri. Dopo la partenza da Laigueglia, la carovana raggiungerà le località di Albenga, Alassio e Ceriale per poi affrontare la prima asperità della giornata: quella di Onzo, preludio ad una parte di gara particolarmente interessante. Dopo aver toccato Ortovero e Villanova d’Albenga i corridori si dirigeranno verso il primo Gran Premio della Montagna della giornata, quello di Cima Paravenna, salita storica del Trofeo.

Dopo un primo passaggio in zona traguardo, a circa metà gara, si entrerà nel vivo con il Capo Mele e il Testico per poi entrare nel circuito conclusivo di 12,6 chilometri con le asperità di Capo Mele e Colla Micheri che sarà affrontato, ecco la novità, per quattro volte prima dell'arrivo.