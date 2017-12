Liguria - Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Entella che perde 4-3 a Frosinone contro la formazione locale. Per i liguri 21 punti e terzultimo posto in classifica ma a -1 dalla zona salvezza.



L’Entella va in vantaggio dopo pochi istanti di gara con De Luca bravo ad anticipare Bardi. Il vantaggio però dura fino al 34’ quando il Frosinone trova il gol del pareggio con una conclusione di Bardi dalla distanza con Iacobucci che non può intervenire. Nella ripresa sempre Ciano porta avanti i suoi che triplicano con Ciofani. L’Entella torna in partita con Diaw ma Ciofani ristabilisce la distanze. Alla mezz’ora La Mantia trasforma il penalty del 4-3 ma gli sforzi finali non vengono premiati e i ciociari portano a casa la vittoria. Giovedì ultima gara del girone di andata, al Comunale, alle 20.30, arriva il Novara.