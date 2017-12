Liguria - Si chiude con una vittoria il 2017 della Pro Recco: nella piscina di Sori i biancocelesti superano 9-5 il Posillipo nell'anticipo della decima giornata di campionato. Rientrati dalla trasferta di Herceg Novi ieri sera, i ragazzi di Vujasinovic pagano un po' di stanchezza negli ultimi due tempi, ma mettono in mostra la solita solidità difensiva.



Altri minuti per i giovani Brolis e Pelliccia, mentre in porta il tecnico serbo alterna Tempesti e Massaro (due tempi a testa per entrambi). Miglior marcatore di giornata Di Fulvio autore di tre reti. La Pro Recco tornerà in vasca il 6 gennaio per la super sfida di Brescia.