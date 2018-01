Pallanuoto, domani Brescia - Pro Recco

Liguria - Inizia con una super sfida il 2018 della Pro Recco: domani alle 18 i biancocelesti giocheranno in casa del Brescia nella classica del campionato italiano che da anni vale lo Scudetto. La squadra di Vujasinovic ci arriva da prima in classifica con tre punti di vantaggio sui lombardi e sulla Sport Management. Alla Mompiano, vasca tradizionalmente ostica per i campioni d'Italia, riflettori puntati su Guillermo Molina che per la prima volta dall'addio dell'estate del 2016 affronterà i suoi vecchi compagni: "Sarà una partita speciale per mille motivi, prima di tutto perché è la più interessante del campionato e poi, certamente, perché ritorno a Brescia da avversario dopo il trasferimento di due anni fa. Accoglienza? In acqua saremo nemici come al solito, fuori mi aspetto un'accoglienza molto buona. Me ne sono andato per esigenze familiari, chi voleva capirlo l'ha capito".



Vincere vorrebbe dire incastonare un bel mattoncino nella strada che porta al primo posto e, di conseguenza, ad una semifinale dal minor coefficiente di difficoltà: "Dovremo stare attenti al loro gioco fisico perché sono diventati molto bravi in questo, lo abbiamo visto con lo Jug e anche contro la Sport Management pur se sconfitti. Sono cresciuti parecchio, sono una squadra molto solida in difesa". Dal punto di vista personale i primi mesi di stagione hanno certificato che l'universale di Ceuta è sempre più un punto di riferimento nella manovra biancoceleste: "Giocare in tutte le competizione permette di avere un maggiore intesa con i compagni, l'aspetto che mi è mancato l'anno scorso per raggiungere il top della condizione. Comunque adesso sono al 60-70% della forma, posso crescere ancora".