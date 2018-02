Liguria - Pareggio casalingo per l’Entella con il Pescara. Al Comunale finisce 0-0 con le due squadre che si accontentano della divisione della posta. Ancora una frenata per le ambizioni play off della formazione allenata da Zeman, un punto che serve maggiormente all’Entella che resta in zona play out, ma riesce comunque a muovere la classifica dopo il colpo esterno in casa della Ternana.