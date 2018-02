Perin, Silvestre, Granoche e Brivio: la Liguria del Calcio in campo per la Gigi Ghirotti

Liguria - Mattia e Matias insieme per lanciare un importante messaggio solidale. Nuova sessione per l’asta benefica di Stelle nello Sport, lanciata sulla piattaforma Charity Stars con il patrocinio di Coni e Ussi. Il portiere Mattia Perin è tra i protagonisti di questo felice momento stagionale del Genoa, tornato a esprimersi su buoni livelli grazie alla cura Ballardini. La crescita del rendimento di tutta la squadra è anche figlia delle strepitose parate del venticinquenne di Latina, da poco diventato padre di Vittoria. All’esordio nel maggio 2011, in un Genoa-Cesena terminato 3-2 prima di trascorrere due anni trascorsi a farsi le ossa prima a Pescara e poi a Padova, Perin difende i pali della porta rossoblù da ben cinque stagioni e ora, come nuovo obiettivo a medio-lungo termine, punta all’eredità azzurra di Gianluigi Buffon. Matias Silvestre è reduce dalla vincente sfida contro l’Udinese conclusa con la prima marcatura con la maglia della Sampdoria e con un’ininfluente autorete. Dalla stagione 2014/2015, il calciatore argentino è il leader della difesa blucerchiata per la sua capacità di trasmettere sicurezza a tutto il reparto arretrato. Pablo Granoche è la punta straniera più prolifica della serie B. Va a segno nell’ultima partita vinta per 3-0 dallo Spezia in casa contro la Salernitana. L’esperienza del 34enne uruguayano sarà fondamentale nella parte conclusiva del campionato verso l’obiettivo playoff. Davide Brivio difende la Virtus Entella dal settembre 2017. Poco più di un mese ed eccolo segnare il suo primo gol nella vittoria per 3-0 contro il Brescia. Trent’anni, un passato trascorso con Fiorentina, Atalanta e Lecce: da lui si attende un contributo importante in ottica salvezza.



Le maglie di Perin, Silvestre, Granoche e Brivio saranno all’asta sino alle ore 18 di mercoledì 7 marzo all'indirizzo www.charitystars.com/tag/stellenellosport