Portofino Run e Mezza Maratona Due Perle: i provvedimenti sulla provinciale 227

Liguria - Sabato 3 e domenica 4 febbraio runner in azione fra Santa Margherita Ligure e Portofino, impegnati in due gare podistiche organizzate dalla Società Sportiva Atletica Due Perle di Rapallo: la sesta edizione della Portofino Run, che si correrà sabato pomeriggio fra le 15 e le 16, e la 13a edizione della Mezza Maratona Internazionale delle Due Perle, che si correrà invece domenica mattina fra le 9 e e le 11.30.



Per consentire lo svolgimento di queste due gare, Città metropolitana chiuderà la Sp 227, strada di propria competenza che collega Santa Margherita e Portofino, come segue:



– dalle 14.30 alle 16.15 del 3 febbraio per la Portofino Run, che si svolgerà su un percorso di 10 km da Santa Margherita (partenza ore 15 da via Marconi) a Portofino (piazzetta) e ritorno, con arrivo in piazza Martiri della Libertà a Santa fra le 15.30 e le 16 (nell’edizione 2017 vinse Corrado Pronzati dei Maratoneti Genovesi in 32' 17?).



– dalle 8.30 alle 11.45 del 4 febbraio per la Mezza Maratona Due Perle, che percorre anch’essa la Sp 227 avanti e indietro, da Santa Margherita a Portofino, ma due volte: la partenza è infatti fissata alle 9 in via Andrea Doria a Santa all’altezza dell’Hotel Lido, e l’arrivo, dopo aver raggiunto due volte la piazzetta di Portofino, in piazza Martiri della Libertà a Santa fra le 10 e le 11.30 (nell’edizione 2017 vinse il keniano Paul Tiongik del GP Parco Alpi Apuane, che completò i 21.097 metri del percorso in 1 h 08’02”).