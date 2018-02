Recco, San Rocco diventa centro federale Figc

Liguria - Presentazione del progetto nella Sala Polivalente "Franco Lavoratori" e poi inaugurazione vera e propria sul campo, quello in erba sintetica che ha vissuto il taglio inaugurale soltanto un anno fa. L'impianto di San Rocco è, da oggi, Centro Federale Territoriale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Si tratta del primo nella provincia di Genova, secondo in Liguria soltanto a quello di Alassio.



Insieme al vice Sindaco di Recco Gian Luca Buccilli erano presenti per il Coni Liguria il Presidente Antonio Micillo insieme a Pino Raiola. Con loro il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giulio Ivaldi e il coordinatore Figc Liguria Antonio Nappo.



A poco più di due anni dall'avvio del progetto voluto fortemente dalla Figc anche Recco entra a fare parte di un sistema rivolto alle nuove leve di atleti che riceveranno non solo una formazione sportiva vera e propria ma, attraverso il lavoro svolto dai tecnici, rientreranno nel programma di monitoraggio rivolto ai calciatori Under 15 tesserati per i club dilettantistici e giovanili.



Recco si conferma un'eccellenza dal punto di vista sportivo non solo regionale ma anche nazionale. "Con molte società siamo riusciti a interagire in maniera proficua – sottolinea il vice Sindaco e assessore allo Sport Gian Luca Buccilli – Abbiamo collaborato in perfetta sintonia con molte realtà sportive andando a realizzare i progetti di arricchimento degli impianti di gioco".