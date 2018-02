Regionali Gold Allieve: un titolo a testa per Canaletto, Rubattino, Auxilium e Andrea Doria

Liguria - A Sant'Eusebio domenica scorsa si è svolta la seconda prova del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve.



Nella categoria Allieve 1 il miglior punteggio domenicale è espresso da Atena Cacace (57,450) della Società Ginnastica Andrea Doria davanti a Iside Cirronis (Canaletto), ferma a 57,350, e Federica Giambruno (Ginnastica Riboli), a quota 56,050. Seguono Linda Scorza (Riboli), Anna Materni (Rubattino), Sara Scelsi (Andrea Doria), Carlotta Rossi (Fratellanza Savonese), Costanza Arrabito (Andrea Doria), Giorgia Fazzari (Andrea Doria) e Agnese Frediani (Fratellanza Savonese). La classifica del campionato regionale premia Cirronis davanti a Cacace e Giambruno.







Vittoria, nella categoria Allieve 2, per Ludovica Wernitznig (Rubattino) con 79,150 punti. Piazza d’onore per Eleonora Revello (Fratellanza Savonese) con 72,950, seguita da Elisa Ubaldi (Rubattino) con 71,525. In classifica Zoe Frisina (Andrea Doria), Nicole Negro (Fratellanza Savonese), Elisa De Cesare (Canaletto), Gaia Castellano (Canaletto), Aurora Pagano (San Michele), Chiara Ghidini (San Michele) e Chiara Dellepiane (Calasanzio). Wernitznig mantiene la leadership anche nella classifica individuale davanti ad Aurora Pessagno (PGS Auxilium Genova) e Revello.



Giada D’Izzia (PGS Auxilium Genova) realizza la miglior prestazione giornaliera nella categoria Allieve 3 con 81,300 davanti a Beatrice Vettori (Fratellanza Savonese), punteggio 78,350, e Charlotte Grabinski (Fratellanza Savonese), ferma a 77,575. In classifica, tra le prime 10, Sveva Anelli (Rubattino), Giada Luchetta (Riboli), Sofia Corevi (San Michele). D’Izzia consegue anche il successo nella classifica individuale davanti a Vettori e Grabinski.



Tra le Allieve 4, vittoria per Aurora Tuninetti (PGS Auxilium Genova) che raggiunge il punteggio di 62,850 davanti ad Alice Stefanizzi (Fratellanza Savonese – 59,650) e Lara Marcenaro (Andrea Doria – 59,300). Al quarto posto Giulia Lanata (Ginnastica Rubattino). Il campionato individuale sorride a Sara De Martini (Andrea Doria), per il miglior punteggio espresso nella prima prova, davanti a Tuninetti e Stefanizzi.