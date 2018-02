Sabato a Varazze la I-Zona premia 6 virtuose Scuole Vela

Liguria - Sabato prossimo, alle 16 presso il Palazzetto dello Sport di Varazze nell’ambito dell’Assemblea Zonale, il Comitato I-Zona premierà i sei circoli protagonisti ad Albenga a inizio agosto in occasione del Meeting Zonale delle Scuole Vela, appuntamento clou regionale riservato ai giovani velisti protagonisti durante i Meeting Provinciali disputati nel mese di luglio. L’attività promozionale è al centro dell’attenzione della I-Zona ed è svolta in stretta collaborazione con i circoli, secondo il programma federale, e con il supporto del coordinatore tecnico zonale Alessandro Macrì e del suo staff. La Vela, per atleti di età compresa tra i 6 e i 15 anni, come opportunità di divertimento in attesa, con il passare delle stagioni e la crescita dal punto di vista fisico e tecnico, di sviluppare una progettualità mirata al raggiungimento di importanti obiettivi agonistici. Sabato prossimo il presidente Gianni Belgrano e il Consiglio I-Zona premieranno il Varazze Club Nautico, il Circolo Nautico Arma, la LNI Spotorno, il Circolo Nautico Albenga, il Circolo Nautico Rapallo e lo Yacht Club Aregai, circoli di appartenenza dei 14 ragazzi (8 maschi e 6 femmine) che si sono confrontati in agosto ad Albenga. Le loro Scuole Vela, in virtù del buon lavoro promozionale, riceveranno salvagenti, boe e vele da Optimist. “E’ importante gratificare gli sforzi effettuati dalle nostre Scuole Vela e incentivarle affinché accrescano, ancora, la loro azione promozionale – afferma Belgrano – Questa premiazione vuol riconoscere il valore del loro operato e, allo stesso tempo, stimolare anche altri circoli a seguire la stessa strada”. Al termine della premiazione, ci sarà la riunione degli Ufficiali di Regata.