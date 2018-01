Scherma, Andrea Vittoria Rizzi vince la prova europea Under 23

Liguria - Prosegue il 2018 d’oro di Andrea Vittoria Rizzi, dopo la bella finale della settima scorsa a Udine nella prova di Coppa del Mondo Under 20, Andrea ha confermato il suo momento di forma speciale vincendo a Busto Arsizio la prova del Circuito Europeo Under 23 di Spada Femminile.

Presenti oltre 120 atlete provenienti da Russia, Ungheria, Lituania, Austria, Spagna, Ungheria e Olanda, oltre a una numerosa rappresentanza italiana e la presenza di atlete da Australia e Brasile.



Nella fase a gironi Andrea ha inanellato tutte vittorie negli assalti a 5 stoccate e, al termine della fatica preliminare, era suo il primato in classica con accesso alla fase successiva dal tabellone delle 64.

Nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver passato agevolmente le prime avversarie con i punteggi rispettivamente di 15:4 e 15:7, il tabellone nei quarti di finale ha messo di fronte all’atleta della Chiavari Scherma la forte spadista Ungherese Vivien Varnai, un incontro difficile che Andrea ha fatto suo con volontà e determinazione, sotto di due stoccate nel terzo tempo e a un passo dalla eliminazione con il punteggio di 14:12, con tre botte consecutive Andrea ribaltava a suo favore l’incontro, vincendo 15:14 accedendo così alla semifinale contro la compagna di Nazionale Susan Maria Sica.



Una semifinale molto combattuta, che ha visto prevalere Andrea per una sola stoccata 15:14, consentendo il meritato accesso alla finale contro un’altra italiana, Nicole Foietta forte atleta di Pistoia con una grande esperienza internazionale.



La finale è stata in sostanziale equilibrio fino a alla terza frazione nella quale Andrea ha trovato la chiave per la vittoria giungendo con una serie consecutiva di stoccate al punteggio finale di 15:12, che le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio e di vincere l’oro.

Questa vittoria conferma l’ottimo lavoro dei Maestri Giovanni e Giacomo Falcini e la crescita tecnica e tattica della spadista della Chiavari Scherma che la pone tra le protagoniste della Spada Femminile italiana nella sua categoria ed è una bella iniezione di fiducia per il prossimo appuntamento internazionale che si svolgerà in febbraio a Bratislava, in Coppa del Mondo Under 20.

L’altra atleta della Chiavari Scherma, Alice Cassano si è invece fermata nel tabellone dei 32 mancando l’accesso al turno successivo per una sola stoccata, sconfitta dalla russa Fatim Zhonkina, classificandosi al 17° posto.

La prossima settimana appuntamento per i più piccoli della Chiavari Scherma a Savona, dove si svolgerà il Campionato Regionale che vedrà anche la categoria Assoluti impegnata in pedana.