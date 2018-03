Stelle nello Sport: lunedì prossimo la presentazione in Regione

Liguria - Si alza lunedì prossimo alle 12 in Regione Liguria il sipario sulla 19a edizione di "Stelle nello Sport”, il progetto promosso da Ansmes Liguria per sostenere e valorizzare lo sport ligure sotto l’egida del Coni Liguria con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Al fianco degli organizzatori ci saranno proprio Ilaria Cavo (assessore regionale allo sport), Stefano Anzalone (consigliere delegato allo sport del Comune di Genova), Antonio Micillo (presidente del Coni Liguria) e Franco Henriquet (Gigi Ghirotti Onlus).



«Gli obiettivi, da sempre, sono quelli di promuovere i valori dello sport ad una fascia sempre maggiore di popolazione – spiega Michele Corti, ideatore del progetto - con particolare attenzione ai giovani e quindi nelle Scuole. E ancora sostenere le Società sportive della Liguria con particolare attenzione alle discipline mediaticamente meno fortunate, celebrare gli sportivi liguri e aiutare Federazioni e Società nell’organizzazione e promozione degli eventi sul territorio».



Stelle nello Sport sosterrà anche in questa sua 19° edizione la Gigi Ghirotti Onlus con l’Asta Benefica su CharityStars, la Serata benefica all’Acquario di Genova del prossimo 22 marzo e la raccolta fondi in occasione del Galà delle Stelle del 18 maggio al Porto Antico di Genova.

Lunedì prossimo si apriranno ufficialmente anche le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell’anno con 4 magnifiche crociere Costa in palio tra tutti coloro che parteciperanno al voto.