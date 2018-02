Street Orienteering, domenica appuntamento a Camogli

Liguria - Camogli torna protagonista dei divertenti Street Orienteering organizzati da Outdoor Portofino: percorsi articolati tra domande e risposte per giocare e imparare all'aria aperta, in autonomia o in squadra.



L'appuntamento è per domenica 18 febbraio alle 10.30 in passeggiata a Camogli davanti alla Chiesa. Dedicato a persone di tutte le età, quest'edizione prevede un bonus di 10 minuti sul percorso a chi si presenterà con originali travestimenti di carnevale!



Con il patrocinio del Comune di Camogli, l'evento è realizzato in collaborazione con SmileVil e sponsorizzato da Latte Tigullio.



L'orienteering è una disciplina sportiva che consiste nell'effettuare un percorso predefinito caratterizzato da punti di controllo con l'ausilio di una cartina topografica che contiene particolari del luogo da percorrere. Lo Street-O, disciplina dell'orienteering, si svolge nei centri abitati, dove al posto delle lanterne vengono usati dei punti di controllo a cui corrispondono domande alle quali si può rispondere solo se si è giunti nel posto giusto.



Tutti possono partecipare e scoprire un nuovo approccio allo sport e all'attività fisica: benessere e divertimento da svolgere da soli o in compagnia di amici, famiglia, figli, genitori.



I partecipanti potranno ritrovarsi e iniziare il percorso tra le 10.30 e le 11.30. Durante l'itinerario bisognerà saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di ritornare al punto di partenza.



Vincitori e non solo potranno aggiudicarsi un'escursione in kayak o sup nell'Area Marina Protetta di Portofino!



Appuntamento in passeggiata a Camogli dalla chiesa altezza Base Mare.



Costo dell'attività €5, cartina e bibita all'arrivo inclusa. Gratuito per i bambini sotto i 6 anni.



Prossimo evento di Street Orienteering, domenica 19 marzo ai Giardini Luzzati a Genova.