Taekwondo, gli atleti azzurri liguri a lezione in Norvegia dai top player mondiali

Liguria - Si è svolto a Røra, Norvegia, dal 16 al 19 febbraio la terza edizione dell'International Friendship Fight Camp, campus d'allenamento che ha richiamato 285 atleti di alto livello da tutto il mondo: Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Norvegia , Svezia e Iran. Docenti d'eccezione, oltre ai maestri della nazionale greca e norvegese, anche la "coppia d'oro" del taekwondo: Bianca Walkden e Aaron Cook, vere superstar del taekwondo, che hanno diretto i due allenamenti giornalieri in programma e ispirato gli atleti presenti con i loro consigli ed esperienze diretta.



A Røra era presente anche una delegazione di atleti liguri, provenienti dalle società Olimpia e SportVillage e capitanata dal maestro Giovanni Caddeo: Brigida Bernardi, Gaia Gavarone, Sofia Ciarlo, Yago Campanella, Alessandro Pileri , Alice Manca, Emanuele Penniello, Lucrezia Visconti e Giorgio Musso. Per tutti, il campus è stata anche l'occasione di sostenere una prova generale in vista degli appuntamenti agonistici più importanti di una stagione che inizia a entrare nel clou: il 3 e 4 marzo, infatti, sono in programma a Olbia i campionati italiani cadetti (under 13) e juniores (under 18), mentre il 4 e 5 maggio, a Roma, sarà la volta della Coppa Italia.



Tra le protagoniste annunciate di entrambe le manifestazioni, c'è sicuramente Gaia Gavarone, già nel giro della nazionale juniores: "In Norvegia mi sono trovata molto bene ed essere allenata da dei campioni è stata davvero una bella esperienza" racconta Gaia, che a gennaio ha svolto uno stage di tre giorni con la nazionale azzurra: "Essendo già stata allenata da dei campioni e maestri con molta professionalità nel raduno italiano, sono riuscita ad affrontare questi allenamenti nel migliore dei modi, cercando soprattutto di testare la mia preparazione in vista degli italiani, dove punto a confermare la medaglia ottenuta nel 2017"



Le fa eco Brigida Bernardi, anch'essa tra le possibili medaglie liguri a Olbia: "É una grande emozione allenarsi con certi campioni, per un attimo mi sono sentita come quando, da bambina, osservavo i più grandi in palestra. A Olbia so che sarà difficile, ma dopo aver combattuto con Bianca non posso certo temere nessuno!"



A Olbia, la Liguria schiererà altri "big" come i campioni in carica Eleonora Traverso e Augusto Campazzo, oltre ai campioni italiani cinture rosse Erica Risso e Matteo Vaghini.