Vigilia di Champions: a Novara la Pro Recco affronta lo Spandau Berlino

Liguria - Due settimane dopo è ancora Pro Recco - Spandau Berlino: la prima giornata del girone di ritorno mette nuovamente di fronte la capolista e i tedeschi, distanziati in classifica di tre punti. La squadra di Vujasinovic vuole replicare il successo esterno per 10-9, con l'obiettivo di soffrire meno di quanto avvenuto in Germania il 24 gennaio scorso. Domani - fischio d'inizio alle 20.30 - servirà anche la spinta del pubblico di Novara che per la prima volta avrà la possibilità di godersi lo spettacolo della Champions League nella piscina del Terdoppio.



"Ripartiamo dalla gara di Berlino, forse la nostra peggiore prestazione di tutta la stagione - ammette Francesco Di Fulvio -. L'abbiamo analizzata e capito gli errori: domani dovremo avere l'approccio giusto per non ripeterli. L'importante in questa fase è migliorare partita dopo partita, primo posto o quarto cambia poco, anche perché nell'altro girone le squadre sono tutte sullo stesso livello. A Novara - conclude il numero due biancoceleste - sarà certamente una bellissima serata come quelle vissute a Genova, fa piacere spostarsi in altre città d'Italia per promuovere il nostro sport".



Arbitreranno l'incontro il croato Peris e il russo Galkin