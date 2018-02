Liguria - Archiviata l'agevole vittoria sulla Torino 81, la Pro Recco torna in vasca: domani alle 19 è in programma l'anticipo di Champions League in casa del Sabadell. Pronostico che pende dalla parte dei biancocelesti, visto che gli spagnoli sono penultimi nel girone B comandato da Tempesti e compagni. Mister Vujasinovic però non ammette cali di tensione alla luce delle gare che nel fine settimana metteranno in palio il primo trofeo di stagione: "Una partita da non sottovalutare e giocare al massimo per avvicinarci nel migliore dei modi alla Final Four di Coppa Italia in programma a Bari nel week end", avverte il tecnico serbo.



La nona giornata sarà arbitrata da Toygarli (Turchia) e Stampalija (Croazia). Delegato il rumeno Simion.