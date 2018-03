Liguria - Tre anni dopo il pienone di Italia - Montenegro, match valido per la World League, le Piscine Sciorba tornano ad assaporare il fascino della pallanuoto internazionale. Domani l'impianto di Genova ospiterà la sfida di Champions League tra Pro Recco e Jadran Herceg Novi in programma alle 20.30. La prima tappa di un percorso che porterà nella vasca di via Adamoli le prossime partite di Champions e la Final Eight in agenda dal 7 al 9 giugno. I biancocelesti in testa al gruppo B vogliono dare seguito alle cinque vittorie consecutive cominciate proprio in Montenegro il 20 dicembre scorso.



«Abbiamo avuto un periodo molto intenso con partite importanti, avremmo dovuto ricaricare un po' le pile ma il calendario non ce lo permette: giocare con la stanchezza addosso sarà comunque utile - afferma il centroboa Matteo Aicardi -. A livello personale mi sento molto bene, dopo tre settimane di stop ho potuto sfruttare gli impegni con le Nazionali dei miei compagni per allenarmi da solo e lavorare intensamente. Ci fa piacere tornare alla Sciorba - prosegue il numero 11 - è una vasca che ricordo fin da piccolo come una delle più calde e inoltre siamo contenti di provarla prima della Final Eight: domani ci aspettiamo un grande pubblico come nelle precedenti uscite a Genova».