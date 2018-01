Alla ricerca di soldi falsi, la polizia scopre una serra di marijuana: 23enne arrestato

Ponente - Poco le dopo le 2 di domenica, gli agenti del Commissariato di Cornigliano hanno fermato in via Teglia un motociclista di 23 anni che, parso da subito stranamente agitato, ha cercato di disfarsi di una banconota falsa da 20 euro lasciandola “distrattamente” cadere mentre porgeva loro i documenti.



«Da un controllo più approfondito il giovane è risultato in possesso di altre tre banconote false, cosa che ha messo in allarme gli agenti, che continuando la perquisizione hanno rinvenuto anche un mazzo di chiavi con cui hanno potuto accedere ad una cantina in cui il ragazzo coltivava piantine di marijuana. Il giovane è ora accusato per produzione di sostanze stupefacenti e introduzione illecita di denaro falsificato all’interno dello Stato: in queste ore verrà processato per direttissima».