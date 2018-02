Amiu al lavoro per ripristinare le condizioni originarie di via Sestri

Ponente - Ieri sera vi abbiamo raccontato della preoccupazione di residenti e commercianti per le condizioni di via Sestri.



Il Municipio Medio Ponente, per voce del presidente Bianchi, aveva tempestivamente specificato ai nostri microfoni la derivazione di quello strato di poltiglia che ricopriva la passeggiata. «Durante le attività di pulizia un mezzo di Amiu ha perso olio idraulico. Per ripristinare le condizioni di sicurezza della via è stata utilizzata della sepiolite» le parole di Bianchi. Sepiolite che mista ad acqua ha generato quello strato di liquame che attenzionava i passanti.



Oggi il Municipio fa sapere che, in accordo con Amiu, sono stati organizzati lavaggi accurati in via Sestri per ripristinarne le condizioni originarie. Il primo intervento parziale è stato effettuato in mattinata, il secondo verrà effettuato in tarda serata.