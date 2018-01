Ponente - E’ ricoverato in codice rosso al San Martino uno scooterista di 30 anni che ieri sera, intorno alle 23.00, ha perso il controllo della sua moto volando a terra. L’incidente si è verificato nel quartiere di Multedo, in via Simone Pecoret de Saint Bon.



Caduta - Con il 30enne, in sella alla moto, anche la sua ragazza: nella caduta ha riportato ferite più lievi ed è stata portata in codice giallo al San Martino. Sono in corso le indagini per fare luce sull’accaduto.