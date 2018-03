Ponente - E’ ricoverato in prognosi riservata un uomo di 56 anni rimasto infilzato in un cancello dopo la caduta da un muretto. Il terribile incidente si è verificato in via Isnardi, a Cogoleto.



Ferite - L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e trasportato al San Martino. Sono in corso le indagini per fare luce sull’episodio.