Ponente - Lavatrice in fiamme in un appartamento di Pegli: l’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 11. Dall’elettrodomestico si sono sprigionate alte fiamme che hanno danneggiato il bagno, dove era collocata la lavatrice. Immediata la richiesta di soccorsi raccolta dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Multedo.



Nessun ferito - I pompieri sono arrivati in pochi minuti e sono riusciti a circoscrivere il rogo che non si è propagato agli altri locali dell’appartamento: l’abitazione è stata messa in sicurezza e, al di là dei danni materiali al bagno, non si sono registrati né feriti né ulteriori problemi.