Orlando a Genova: «Le ideologie fasciste stanno tornando»

Il ministro della Giustizia presente alla commemorazione del sindacalista Guido Rossa

Ponente - «Il sacrificio di Guido Rossa si consumò in una situazione in cui il fronte contro il terrorismo era la naturale prosecuzione di quello antifascista che aveva dato vita alla costituzione repubblicana. Dobbiamo saper far vivere in un modo diverso, con avversari diversi, ma con una certa somiglianza quel tipo di fronte, cioè saper unire anche forze di ispirazione diversa nella difesa dei valori repubblicani, delle conquiste democratiche, di una democrazia partecipata aperta e inclusiva, in grado di saper guardare alla condizione delle persone, più deboli e dei lavoratori»: lo ha affermato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che ha partecipato alla commemorazione per l'assassinio del sindacalista 39 anni fa all'Ilva di Genova.



Ideologie - Il guardasigilli Orlando ha anche parlato del pericolo di un ritorno dell'estrema destra: «C'e un ritorno di ideologie fasciste con atti, per ora, di intimidazione, non confondiamo le questioni, ma non sottovalutiamone nessuna».