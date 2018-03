Passante investito da un camion a Pegli: «A breve modifica della viabilità»

Ponente - Ieri sera si è verificato un tragico incidente a Pegli, precisamente in via dei Reggio. Un camion ha travolto e ucciso un passante. Per consentire l'intervento di medici e polizia municipale il casello di Pegli della Autostrada A10 è stato chiuso in entrata e uscita.



In merito al tragico incidente stradale, che ha coinvolto un uomo 88enne, l’amministrazione comunale ha emesso un comunicato con il quale vuole primariamente esprimere il proprio cordoglio ai familiari della vittima, e secondariamente valutare con la Polizia Locale l’esatta dinamica dell'incidente.



Ecco quanto scritto sul comunicato:



Una settimana fa, precisamente mercoledì 7 marzo, il sindaco Bucci e il vicesindaco con delega alla mobilità Balleari avevano ricevuto a Palazzo Tursi un Comitato di cittadini residenti a Multedo. Tra le molteplici problematiche esposte, è stata affrontata anche la necessità di provvedere a una generale risistemazione della viabilità proprio in via dei Reggio. Nel corso dell’incontro – a cui era presente anche un tecnico della Mobilità del Comune di Genova – è stato proposto lo spostamento di circa 20 metri verso mare dell’attraversamento pedonale, attualmente posto in prossimità del casello autostradale, e la possibilità di una sua semaforizzazione. Sulla proposta si è espresso favorevolmente anche il presidente del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti. Giovedì 8 marzo gli Uffici del Comune hanno quindi iniziato a lavorare su questa ipotesi, da inserire in una più generale riorganizzazione dell’uscita del casello autostradale da attuare e verificare insieme a Società Autostrade con il seguente cronoprogramma: predisposizione – entro il 31 marzo – del progetto dell’impianto comprensivo di posizione delle paline ed eventuali pali a sbraccio, percorsi dei cavidotti in relazione al posizionamento dell’allaccio elettrico, collocazione dei CODICI LOGES per le persone diversamente abili; invio del progetto al Municipio per il parere di competenza e alla Polizia Municipale per valutazioni e ricezione delle stesse, entro il 15 aprile; ordine di lavoro ad Aster e di inizio lavori entro il 15 maggio.