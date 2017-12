Ponente - Fiamme in un appartamento a Pegli, in via Vianson: l’incendio, divampato nel pomeriggio, è stato domato dai vigili del fuoco di Multedo in poco tempo.



Cause - Il rogo non ha provocato feriti o intossicati. Sono in corso indagini per fare luce sull’accaduto ma secondo le prime indiscrezioni l'incendio sarebbe stato provocato da un quadro elettrico andato in corto circuito.