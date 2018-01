L'incidente si è verificato a Cornigliano

Ponente - Un pensionato di 86 anni ha perso il controllo della sua automobile e si è capottato: l’incidente si è verificato intorno alle 10.00 in via Coronata, a Cornigliano.



Impatto - Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto: non è escluso che l’uomo si sia sentito male alla guida.



Cure - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e un’ambulanza, che ha trasportato l’anziano a Villa Scassi.



Ph by: Emergency Service Photography