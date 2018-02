Ponente - Ha rubato una barca in disuso per andare in Francia ma il piccolo scafo è affondato e uno straniero ha rischiato di morire per ipotermia. L’episodio si è verificato questa mattina sulla spiaggia di Multedo.



Calore - La piccola imbarcazione è affondata a poche decine di metri dalla riva. Lo straniero è riuscito a raggiungere la spiaggia dove già in stato di ipotermia è stato soccorso dal titolare di un'officina che gli ha offerto una coperta e chiamato il 118.



Ricovero - L'uomo è stato trasferito in ambulanza in ipotermia, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Sono in corso le indagini da parte degli uomini della Capitaneria di Porto per fare luce sull’accaduto. Intanto la piccola barca è stata recuperata.