Discariche abusive a Cornigliano, Amorfini: «Servono telecamere di videosorveglianza»

Ponente - «Nonostante le numerose e continue pulizie di Amiu lungo corso Perrone a Cornigliano, la zona resta una delle più colpite dal fenomeno delle discariche abusive. In più occasioni ho effettuato dei sopralluoghi nella zona, talvolta anche con l'assessore Matteo Campora, prendendo visione del problema e segnalandolo agli uffici di competenza che subito hanno provveduto a ripulire l'area»: lo ha dichiarato Maurizio Amorfini, consigliere della Lega in Comune.



«Sebbene la continua pulizia, alcuni rifiuti vengono depositati abusivamente nella zona continuando a infestare l'area e questo, oltre a essere un problema diffuso in molte vie del quartiere di Cornigliano, risulta essere un costo molto oneroso per l'amministrazione e per i cittadini. Al prossimo consiglio comunale, infatti, presenterò un'interpellanza per chiedere all'amministrazione comunale se ha in previsione l'installazione di una rete di telecamere per cercare di arginare il fenomeno delle discariche abusive».