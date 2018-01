Sestri Ponente, elemosina insistente di alcuni rom alla leghista Lapolla

La denuncia: «Chi non si vuole integrare, se ne torni da dove è arrivato»

Ponente - Come riferitoci dalla diretta interessata, questa mattina nei pressi dei giardini di via Bianchieri a Sestri Ponente, Teresa Lapolla (capogruppo della Lega al municipio VI Medio Ponente) sarebbe stata avvicinata in modo insistente da donne di etnia rom, le quali le avrebbero chiesto con estrema insistenza e con parole non proprio carine l'elemosina.



«Ritengo che ogni cittadino debba essere libero di passeggiare per le vie della delegazione senza essere importunato o insultato da questuanti che non hanno nessuna intenzione di integrarsi nel tessuto sociale e che per di più costringono i loro figli a mendicare, e in qualche caso a delinquere» introduce la leghista. La stessa poi passa all'attacco: «I milioni di fondi europei spesi per la loro integrazione che la sinistra buonista difende in prima linea dove vanno a finire? Chi si inserisce rispettando le regole è ben accetto, chi vuole campare sulle spalle degli altri bighellonando per le strade della città se ne torni da dove è arrivato».



«Ringrazio i Carabinieri - conclude Lapolla - che sono prontamente intervenuti e che continueranno a rafforzare i controlli, come avviene da qualche mese ormai. A dimostrazione del fatto che il collegamento cittadino forze dell'ordine funziona».