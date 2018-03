Basket Pegli festeggia le sue giovani Donne

Ponente - Grande orgoglio per il Basket Pegli. In occasione del raduno interregionale femminile Under 15, dedicato alle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte e in programma domenica prossima a Valenza (Alessandria), la società della presidente Antonella Traversa è l’unica a poter vantare ben 4 atlete convocate. Tra le migliori ragazze delle annate 2003 e 2004, nessuna società lombarda o piemontese, realtà con società di serie A, può contare su una presenza così massiccia in occasione del collegiale che vede in cabina di regia il tecnico federale Giovanni Lucchesi. Le quindicenni Elisa Canale e Marta Padula, le quattordicenni Arianna Arado e Matilde Pini saranno così attentamente monitorate. “E’ un risultato straordinario per Basket Pegli, un traguardo importantissimo di cui non possiamo che esser orgogliosi – commenta la soddisfattissima presidente – Da 12 anni, con fatica e pazienza, lavoro per costruire un numeroso e qualificato settore femminile. Oggi ci troviamo a raccoglier i frutti di questa semina, con tre squadre complete Under 18, Under 16 e Under 14, ma certamente non ci accontentiamo e anzi questo primato di 4 giocatrici Under 15 convocate ci spinge a proseguire nella stessa direzione”.



Elisa, Marta e Matilde sono cresciute nel vivaio del Basket Pegli, vestono l’arancio-blu dall’età di 6 anni. Arianna milita nella formazione pegliese da quest’anno, dopo aver giocato nel Vado. Attualmente Under 16 (primo allenatore Ezio Torchia, secondo allenatore Jacopo Oneto) e Under 14 (primo allenatore Guido Griffanti, secondo allenatore Giovanni Piastra) composta anche da ragazze di uno e due anni sottoleva, sono in testa ai rispettivi campionati.