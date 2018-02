Tre squadre Under 14 del Basket Pegli alla fase regionale Join the Game 3vs3

Ponente - Week end particolarmente felice per Under 16 e Under 15 d’Eccellenza del Basket Pegli, ottima prestazione corale anche al Join the Game 3vs3 con tre squadre Under 14 qualificate alla fase regionale. Non basta un grande Ficarra all’Under 18, falcidiata dalle assenze, mentre la prima squadra incassa una pesante sconfitta.



Sabato gli Under 16 regolano SCAT, vendicando la sconfitta dell’andata (unica fino ad oggi) con un perentorio 74-38 esterno. “Siamo partiti male, con superficialità e poca attenzione, chiudendo il primo quarto con un solo punto di vantaggio – afferma coach Giovanni Piastra – una buona reazione nel secondo quarto, chiuso sul 26-3, ci ha spianato la strada per una bella vittoria. Voglio sottolineare la buona prestazione di Lorenzo Grasso che sta dimostrando notevoli miglioramenti soprattutto nella comprensione del gioco senza palla”.

Domenica mattina l’Under 15 Eccellenza ottiene un convincente successo sui pari età dell’Auxilium CUS Torino. Dice Coach Stefano Ambrosini: “Dopo una prima metà di gara molto equilibrata, nella quale nessuna delle due squadre riesce a distaccare realmente l’altra nelle seconda parte di partita grazie ad una difesa più attenta ed a scelte in attacco migliori siamo riusciti a chiudere il match ed a portare a casa una bella vittoria”.



Nel pomeriggio l’Under 18 sfida al Pala Sharkers la capolista Auxilium Genova: viste le numerose assenze, la sconfitta di 20 punti contro una squadra decisamente forte e tutta composta da ragazzi del 2000 contro i 2001/2002 pegliesi va valutata comunque non troppo negativamente. Da segnalare la sontuosa prova di Ficarra, autore di ben 34 punti.



La prima squadra, in una partita decisiva ed alla portata, viene sconfitta dall’Aurora Chiavari. Molto negativi i primi due quarti, male l’approccio alla gara: una discreta reazione nel terzo quarto, favorita anche dalla difesa a zona, viene immediatamente vanificata da alcuni gravi errore e da un quarto quarto nel quale lo sconforto e la frustrazione hanno avuto la meglio sulla voglia di riscatto. Con diverse assenze, all’andata, Basket Pegli si impose con 7 punti di vantaggio a Chiavari.



A Chiavari la fase provinciale del Join the Game 3 vs.3, riservata alle categorie under 13 ed under 14 sia maschile che femminile. Basket Pegli schierava due formazioni under 13, una maschile ed una femminile, e cinque formazioni under 14, due maschili e tre femminili. Se in under 13 gli arancio-blu si sono difesi con onore, non riuscendo però a conseguire il passaggio alla successiva fase regionale, per la categoria under 14 è stata un autentico trionfo con tre squadre, una maschile e due femminile, qualificate. Basket Pegli è primo sia con i ragazzi che con le ragazze, con la ciliegina sulla torta del terzo posto di Pegli 2 (in semifinale c’è stato uno scontro fratricida con Pegli 1).