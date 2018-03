Il coraggio delle emozioni condivise

- Sono convinto che, malgrado tutto e tanti, l’essere umano aspiri ad una condizione monogama.



Sostengo la convinzione, non fondandola su una visione su-rreale ed una distorta percezione del mondo circostante, bensì sulla personale esperienza e sulla conoscenza dialogica di un discreto numero di situazioni ed individui, le cui esternazioni farebbero prediligere ed orientare verso la premessa.



Non vi è dubbio che, ad ostacolare l’esordio della narrazione si imprima una serie di indicazioni statistiche, di costume e di mercato, che denota l’imponente vacillamento dell’istituzione matrimoniale e, parallelamente, la gracile struttura emotiva su cui poggia la condizione della convivenza.



E’ vero che oggidì pare tutto influenzato dalla non volontà di condivisione e da un movimento ego-indipendentista che l’individuo pare aver convintamente intrapreso: in una forma troppo compulsiva e frenetica da permettere di soffermarsi, se non per trarne diretto ed immediato beneficio, in una comunione affettiva.



In verità, ritengo che tanto di questo “movimento” sia basato su epi-fenomeni consumistici di facciata, su artificiose manifestazioni riferite a certi prudenti “ruoli arcaici di genere”, che occultano in sé opposte e più interiori esigenze.



La dossastica premessa supera d’embleé il dato ostensibile dell’ odierna pratica di una “avarizia affettiva”, nel cui centro si colloca la punta del nostro compasso.



Dietro questo “ombrello interiore”, la sostanza umana pare più confortante ed onorevole della sua forma. L’ambito sentimentale, pur nella sua pervicace distrazione, persevera nel diventare null’altro di ciò che è, da sempre.



Per concludere, ritengo che l’esigenza del sentimento sconti il supplizio del tempo presente, paghi l’affronto della vergogna di manifestarsi in modo spontaneo e troppo esposto.



Al passato coraggio di esplorare terre lontane e misteriose, occorre sostituire il presente coraggio di ri-scoprire, e di occupare stabilmente, il luogo abbandonato delle emozioni condivise.