Il <i><b>fattore ironico</b></i> di crescita

- Parto dall’assunto, in apparenza demagogico, che il cittadino italiano medio non aspiri ad alcun miglioramento collettivo. Solo, tragicamente, al proprio.



Nondimeno, resta una disattesa opportunità che egli, parte di un tutto, non riconosca in sé stesso un patrimonio comune ed un potenziale co-fattore di crescita.



In altri termini, la indubbia floridezza dello status economico di un parte dei cittadini-portatori di interesse non riverbera, neppure a livello sensorial-percettivo, sulla parte della ampia comunità esclusa. E tale aspetto non è estraneo ad uno stato dell’arte che non riesce (talvolta ragionevolmente) ad esprimere fiducia alle Istituzioni pubbliche.



Sia come sia, a maggior ragione quando i parametri produttivi indicano “crescita”, un sistema di gestione democratica, degno di questo nome, dovrebbe innescare un senso di appartenenza e di reale co-partecipazione. E non assumere nel singolo individuo, una percezione sperequativa nella ripartizione del potenziale comune vantaggio.



Per altro verso, certo processo di ripresa, anche se convalidato da tabelle e studi di settore, ben poco corrisponde ad un’idea di futuribile miglioramento personale, a dispetto di qualsivoglia trend.



In siffatto modo, è automatico naufragare in un mugugno più degno di una condizione rinunciataria e rassegnata che di un “progresso” argomentato da autorevoli ed inappellabili report.



Così, per volontà del fato, proprio mentre il cittadino fatica nel tirare avanti, ecco un segnale di miglioramento, di rimonta.



In realtà, non basta avere una contezza ideale delle cose: in tal senso, sarebbe già un buon inizio tentare di disinnescare la generalizzata aggressività sociale.



A parte tutto, tralasciando per ora l’obiezione di Latouche con la sua “de-crescita felice”, l’idea di co-partecipare al fattore economico e ripartirne gli eventuali utili sociali sull’intera comunità non è solo ironica ed utopica: potrebbe persino ispirare un (disatteso) principio di unità nazionale.



Sentirsi parte di un processo-progresso in atto, delinea già in sé effetti sociali pro-attivi, da sperimentare anche nel quotidiano mansionario domestico.



Tutto ciò in attesa di liberarci dalla morsa liberticida dell’economia globale e da un quel senso di felicità che pare subentrare solo in funzione del PIL e dei grafici di andamento del Mercato borsistico planetario.