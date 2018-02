Il ruolo sociale dell’incompetente

- In un recente editoriale pubblicato ne L’Espresso a firma Denise Pardo, si può leggere dell’attuale diffusione dell’ “incompetenza” ai vari livelli di potere, ciò traducendosi nell’eloquente titolo “ Non so niente e faccio tutto”.



Esercitando in questa sede una opportuna sintesi, risulta evidente, per il cittadino-elettore, il dilagare di tal “stato di fatto”, anche osservando il collasso comunicativo subìto per esempio dai governi “tecnici”, quei governi che intervenivano, extra elezioni, per sopperire alle carenze della politica di professione.



Infatti, tali tipo di governo, pur nelle distinte rappresentazioni identitarie, hanno nel tempo prodotto un netto calo di consenso pubblico, laddove prima, come anzidetto, stabilivano la miracolosa soluzione alle periodiche “crisi” di governo.

Si delinea pertanto quel pensiero che, fino a ieri, ha sostanziato la generale critica per le tradizionali figure politiche (molte delle quali ancora circolano con tracotanza nelle aule del potere). Pensiero che ha poi condotto all’elogio del “tecnico” e che oggidì troviamo riconvertito ed adattato nella “selezione” dei vari candidati elettorali, nella misura in cui il “nuovo” ottiene, almeno sulla carta e per differenza, la rinnovata disponibilità da parte dell’elettore.



Sia come sia, persiste il convinto atteggiamento di chi si pensa, sempre e malgrado tutto, preparato ad affrontare ogni tematica. E ad occupare, spesso per nomina diretta o, più di rado, per elezioni, quei ruoli di governo che paiono essere ambitissimi, ancor più delle proprie originarie occupazioni.



In buona sostanza, la condizione si colloca comodamente nell’idea personale altruistica che “tutti gli altri” sono sempre inadeguati ad occupare tali posizioni.



In conclusione, possiamo assimilarla al comune fenomeno sociale dello “spiegatore”. Quel vicino di casa che ti spiega, malamente, cose che tu già sapevi meglio di lui.